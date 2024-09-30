Фигуристка Косторная рассказала о серьезной болезни

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала в своих соцсетях, что пропустит ряд соревнований из-за того, что перенесла серьезное заболевание.

«Я перенесла серьезное заболевание. На полное восстановление требуется больше времени, чем мы могли ожидать. Мы вынуждены пропустить значительное количество соревнований», — сказала Косторная.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Фигуристы сыграли свадьбу в августе 2023 года. Куница сделал предложение Косторной в мае того же года на воздушном шаре.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее Косторная попала в больницу.