Карлсен выступил против возвращения российских и белорусских шахматистов

Норвежский шахматист Магнус Карлсен заявил, что выступает против полноценного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщает VG.

Гроссмейстер заявил об этом 19 сентября в ходе торжественной церемонии вручения награды лучшему шахматисту в истории игры с 1924 года, когда была основана FIDE. Награду норвежцу вручил глава организации Аркадий Дворкович.

В феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. Сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой FIDE. В России и Белоруссии не проводятся официальные шахматные соревнования.

7 июня 2024 года комиссия по этике FIDE объявила о приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР) в организации на два года. Это было объяснено тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России. Решение вступает в силу через 60 дней после принятия.

Ранее сообщалось, что FIDE отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России.