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FIDE отменила решение о лишении членства ФШР

FIDE отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России

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РИА Новости

Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отменила ранее вынесенное решение органа о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР), удовлетворив апелляцию российской организации. Об этом говорится в решении, имеющимся в распоряжении ТАСС.

7 июня ФШР была лишена членства в FIDE на два года из-за включения в состав новых территорий. После удовлетворения апелляции, решение о лишении членства было заменено на штраф в размере €45 тыс.

Также палата отменила решение о вынесении выговора президенту FIDE Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР.

В феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. При этом сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой FIDE, также в этих странах не проводятся официальные шахматные соревнования.

Ранее комиссия по этике признала необоснованными обвинения против главы FIDE Дворковича.

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