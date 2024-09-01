Назван явный фаворит матча Медведева с Боржешем на US Open

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, победитель 20 турниров АТР, двукратный финалист турниров «Большого шлема» и экс-шестая ракетка мира в парном разряде, а также чемпион двух «шлемов» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» назвал фаворита в матче четвертого круга между россиянином Даниилом Медведевым и португальцем Нуну Боржешем.

«Для меня Медведев – явный фаворит. Боржеш провел пять сетов, выиграл с тройного матчбола и оставил много эмоциональных и физических сил. Медведев был фаворитом изначально, но и посвежее сейчас», — считает Ольховский.

28-летний Медведев занимает пятое место в мировом рейтинге, 27-летний Боржеш располагается на 34-м месте в классификации АТР. Соперники играли друг с другом дважды, причем оба раза в этом сезоне. Россиянин вышел победителем в обеих встречах, включая матч четвертого круга на Australian Open, где он был сильнее в четырех партиях (6:3, 7:6, 5:7, 6:1). Медведев трижды выходил в финал на Открытом чемпионате США, выиграв титул в 2021 году.

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