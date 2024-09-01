Стало известно, как повлияет на Рублева вылет Джоковича

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте и финалист двух «шлемов», а также бывшая шестая ракетка мира в парном разряде в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о вылете самого титулованного теннисиста планеты серба Новака Джоковича и увеличившихся шансах Андрея Рублева, находящегося благодаря жеребьевке в той же четверти сетки US Open.

«Не думаю, что там что-то несбыточное и какой-то риск расслабиться из-за вылета Джоковича. Андрей понимает, что есть шанс, но он профессионал и готовится к каждому матчу. И Рублев должен выиграть свой матч, и Попырин с Тиафу должны свою встречу сыграть. Не будем предвосхищать события, думаю, Рублеву в первую очередь нужно настраиваться на Димитрова», — отметил Ольховский.

Рублев, шестой номер мирового рейтинга, в матче четвертого круга встретится с болгарином Григором Димитровым, занимающим девятое место в рейтинге АТР. Победитель их матча сыграет в четвертьфинале с австралийцем Алексеем Попыриным, как раз выбившим Джоковича, или американцем Фрэнсисом Тиафу, которому Рублев уступал на US Open дважды. При этом Попырину россиянин недавно проиграл в финале «Мастерса» в Монреале.

Ранее российская теннисистка не смогла выйти в четвертый круг US Open.