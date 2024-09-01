Определились все участники 1/8 финала US Open

После завершения матчей третьего круга Открытого чемпионата США (US Open), которые состоялись в ночь на 1 сентября, определились все пары 1/8 финала турнира серии Большого шлема.

Свое выступление на турнире продолжают четыре представителя России — Андрей Рублев, Даниил Медведев, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова.

Медведев обыграл представителя Италии Флавио Коболли. Встреча, которая продлилась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:4, 6:3. За выход в четвертьфинал турнира российский теннисист сразится с представителем Португалии Нуну Боржешем.

Рублев одержал победу над чешским теннисистом Иржи Легечкой в трех сетах с результатом 6:3, 7:5, 6:4. На это ему потребовалась 2 часа 5 минут. В следующем раунде россиянин сразится с болгарином Григором Димитровым.

Шнайдер впервые в карьере вышла в 1/8 финала турнира Большого шлема. В своем матче она переиграла итальянку Сару Эррани в двух сетах с результатом 6:2, 6:2. За выход в четвертьфинал она сразится с представительницей США Джессикой Пегулой.

Самсонова оказалась сильнее американки Эшли Крюгер, которая ранее выбила с турнира Мирру Андрееву. Игра продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:1. В следующем раунде Самсонова сыграет с полькой Игой Свентек.

Другие женские пары: Паула Бадоса — Ван Яфань; Эмма Наварро — Кори Гауфф; Элисе Мертенс — Арина Соболенко; Чжэн Циньвэнь — Донна Векич; Каролина Мухова — Ясмин Паолини; Каролина Возняцки — Беатрис Хаддад-Майя.

Другие мужские пары: Алекс де Минор — Джордан Томпсон; Каспер Рууд — Тейлор Фритц; Брэндон Накашима — Александр Зверев; Фрэнсис Тиафо — Алексей Попырин; Джек Дрэйпер — Томаш Махач; Янник Синнер — Томми Пол.

Ранее российская теннисистка не смогла выйти в четвертый круг US Open.