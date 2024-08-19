Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самый титулованный в мире волейбольный тренер хочет побить рекорд Гиннесса

Российский тренер Карполь хочет побить рекорд Гиннеса и завершить карьеру

close
100%
РИА Новости

Самый титулованный в мире волейбольный тренер, российский президент и тренер женского клуба «Уралочка-НТМК» Николай Карполь заявил о желании побить рекорд Гиннесса и завершить карьеру. Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю заканчивать, добавлю еще один год. Сейчас 54 года, будет 55. Прошлый рекорд принадлежит американцу Кони Мэку — он работал с одной командой с 1901 по 1950 год», — рассказал специалист.

86-летний Карполь является тренером «Уралочки-НТМК» с 1969 года. Под его руководством клуб 11 раз выиграл чемпионат СССР, 14 раз — чемпионат России, а также восемь раз побеждал в Кубке европейских чемпионов. В настоящее время тренер работает в клубе вместе со своим внуком.

В 2009 году он был введен в Зал волейбольной славы, а также награжден большим количеством орденов и знаков отличия.

В прошлом году президент России Владимир Путин поздравил Карполя с юбилеем — 1 мая специалисту исполнилось 85 лет.

Ранее россиянка, выступающая за Италию, помогла команде завоевать первое золото в женском волейболе в истории страны.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами