Самый титулованный в мире волейбольный тренер хочет побить рекорд Гиннесса

Самый титулованный в мире волейбольный тренер, российский президент и тренер женского клуба «Уралочка-НТМК» Николай Карполь заявил о желании побить рекорд Гиннесса и завершить карьеру. Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю заканчивать, добавлю еще один год. Сейчас 54 года, будет 55. Прошлый рекорд принадлежит американцу Кони Мэку — он работал с одной командой с 1901 по 1950 год», — рассказал специалист.

86-летний Карполь является тренером «Уралочки-НТМК» с 1969 года. Под его руководством клуб 11 раз выиграл чемпионат СССР, 14 раз — чемпионат России, а также восемь раз побеждал в Кубке европейских чемпионов. В настоящее время тренер работает в клубе вместе со своим внуком.

В 2009 году он был введен в Зал волейбольной славы, а также награжден большим количеством орденов и знаков отличия.

В прошлом году президент России Владимир Путин поздравил Карполя с юбилеем — 1 мая специалисту исполнилось 85 лет.

Ранее россиянка, выступающая за Италию, помогла команде завоевать первое золото в женском волейболе в истории страны.