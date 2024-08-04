Андреева и Шнайдер проиграли в финале парного теннисного турнира ОИ

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева проиграли итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини в финале олимпийского теннисного турнира в парном разряде.

Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Российские спортсмены на летних Олимпийских играх в Париже выступают в нейтральном статусе. Никто из российских теннисистов, кроме Шнайдер и Андреевой, не сумел побороться за медали Олимпиады.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия прошла на реке Сена.

Церемония открытия Олимпийских играх подверглась критике из-за сцены, в которой с участием трансвеститов пародировалась «Тайная вечеря».

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Новака Джоковича назвали величайшим спортсменом в истории Сербии.