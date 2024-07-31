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Россиянки Андреева и Шнайдер вышли в третий круг Олимпиады

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в третий круг Олимпиады

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Александр Щербак/ТАСС

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в третий круг парного турнира на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Во втором круге спортсменки обыграли теннисисток из Канады Габриэлу Дабровски и Лейлу Фернандес. Встреча, которая продолжалась 1 час 16 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:0. Российский дуэт выполнил одну подачу навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал шесть брейк-поинтов из 17 заработанных (35%).

Следующий соперник Андреевой и Шнайдер определится в матче японок Сюко Аоямы и Ены Шибахары и чешек Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой.

И Андреева, и Шнайдер уже завершили выступление в одиночном разряде. Андреева проиграла также в миксте, она выступала с Даниилом Медведевым.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования будут идти до 11 августа.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Играх в нейтральном статусе принимают участие 15 российских спортсменов, семеро — теннисисты.

Ранее триатлониста вырвало после финиша заплыва на Олимпиаде-2024.

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