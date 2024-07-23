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Агент Гурцкая обвинил капитана «Спартака» в гадском поступке

Агент Гурцкая обвинил капитана «Спартака» Зобнина в гадском поступке к Соболеву

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Официальный Twitter «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая в очередном выпуске шоу «Это футбол, брат!» заявил, что капитан «Спартака» Роман Зобнин поступил по-гадски, раскритиковав в недавнем интервью нападающего Александра Соболева.

По его словам, полузащитник не должен был высказывать популистские заявления против своего партнера по команде ради канадского одобрения.

«Эти лозунги неприятно слышать. Они произносятся для того, чтобы понравиться болельщикам, а человек должен оставаться честным перед самим собой. Саша находится в тяжелом эмоциональном состоянии, а тут его еще и капитан добивает — это прямо гадский поступок. Зобнин сначала пусть сам научится играть в футбол», — заявил Гурцкая.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера.

Ранее УЕФА дисквалифицировал украинский клуб из Лиги конференций.

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