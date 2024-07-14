«Крепостное право отменили»: Черчесов о том, как возглавил сборную Казахстана

Российский специалист, главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос журналистов про то, как в России его отпустили работать в другую страну. Его слова приводит издание «Спорт день за днем».

«Крепостное право же отменили в 1861-м, так? Я же говорил, что хочу работать в русскоязычной среде, вот и принял то предложение, которое меня устроило. В России все клубы укомплектованы, тренеры на своих местах. Никаких подводных течений не почувствовал. Буду, как всегда, работать на результат там, где за это взялся», — заявил специалист.

Черчесов приступит к работе в сборной Казахстана во время паузы на международные игры в сентябре 2024 года.

До Черчесова пост наставника казахстанской сборной занимал Магомед Адиев, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее Черчесов ответил на вопрос, может ли Казахстан сыграть товарищеский матч с Россией.