Экс-игрок сборной России заявил, что не смотрит Евро-2024

Бывший игрок российской национальной команды Динияр Билялетдинов заявил, что не смотрит Евро-2024, которое проходит на полях Германии, передает «РБ Спорт».

«Мне все равно. На этом Евро посмотрел только одну игру: Румыния — Нидерланды. Ну их всех куда подальше. Сборную России отстранили, поэтому нечего там смотреть», — сказал Билялетдинов.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.

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