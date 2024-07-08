В Би-би-си ответили на критику из-за плашки «Промахтиану Пеналду»

Британский телеканал Би-би-си выступил с заявлением по поводу надписи в трансляции, которая появилась после того, как капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не забил пенальти в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2024 со сборной Словении. Текст сообщения приводит The Sun.

«Надпись была просто игрой слов, что мы уже много раз делали в аналитических графиках Match Of The Day. В этом не было никакого намерения оскорбить Криштиану Роналду. На самом деле, на протяжении всей программы мы неоднократно положительно высказывались о Роналду», — указано в заявлении.

На 105-й минуте игры Португалия получила право на пенальти. К точке подошел нападающий Роналду, но его удар парировал Ян Облак. Форвард после нереализованного 11-метрового не сумел сдержать эмоций и расплакался. Телеканал в момент пенальти сделал плашку Misstiano Penaldo («Промахтиану Пеналду»).

Результат матча был определен в серии послематчевых пенальти, которая завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду, который бил первым, реализовал. В матче 1/4 финала Португалия сыграла с Францией и уступила в серии послематчевых пенальти.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии. Португальские футболисты выиграли чемпионат Европы в 2016 году, в финале одержав победу над национальной сборной Франции.

Ранее действия Би-би-си назвали позором из-за оскорбления Роналду.