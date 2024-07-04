Аршавин назвал Роналду девчонкой из-за слез

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что слезы нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду после незабитого пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 никак не влияют на его имидж, однако отметил, что не поддерживает игрока в таком проявлении эмоций. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если это было бы в первый раз, наверное, я бы здесь, поддержал Роналду. А так для меня он выглядит как девочка. Мне кажется, он больше плачет не потому, что он плачет, а потому что знает, что его снимут на камеру, и об этом будут говорить. У меня такое мнение», — заявил Аршавин.

1 июля сборная Португалии одолела команду Словении. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время Роналду не сумел реализовать пенальти. После того, как Ян Облак вытащил его удар, футболист не сдержал слез.

Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду реализовал. В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии. Португальские футболисты выиграли чемпионат Европы в 2016 году, в финале одержав победу над национальной сборной Франции.

Ранее агент заявил, что Роналду хочет быть в центре внимания.