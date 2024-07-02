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Российская теннисистка объяснила, почему согласилась ехать на Олимпиаду

Теннисистка Шнайдер объяснила свое решение ехать на Олимпийские игры

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская теннисистка Диана Шнайдер объяснила, почему согласилась поехать на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, а также призналась, что ее не пугает смена покрытия, на котором придется играть. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Никаких опасений по поводу смены покрытия нет. Есть две недели — этого предостаточно для меня, и я об этом никак не переживаю. Для меня это не проблема. Конечно, всегда мечтала поехать на Олимпиаду, поэтому, как только мне сказали, что я попадаю и могу поехать, я сразу же сказала да», — заявила Шнайдер.

Шнайдер стала победительницей травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В финальном матче российская теннисистка в трех сетах обыграла представительницу Хорватии Донну Векич.

Приглашение на Олимпийские игры также приняли Даниил Медведев, Мирра Андреева, Павел Котов.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее Арина Соболенко снялась с Уимблдона.

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