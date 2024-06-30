Агент заявил, что Сафонов уедет из «ПСЖ» в аренду, если так скажет Доннарумма

Футбольный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что голкипер Матвей Сафонов уедет из французского «ПСЖ» в аренду, если вратарь команды Джанлуиджи Доннарума заявит, что не будет сидеть с ним в одной раздевалке.

«Если сейчас Доннарумма быканет, если скажет: «Я с этим русским в одной раздевалке не буду», — то, к сожалению, Матвей поедет в аренду», — сказал Гурцкая.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее в пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

Ранее было названо преимущество Сафонова над Доннаруммой.