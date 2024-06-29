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Мостовой: Испания рада, что в 1/8 финала Евро им досталась Грузия

Экс-футболист Мостовой о матче Испания — Грузия: грузины уже сделали историю

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Bernadett Szabo/Reuters

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024, отметив, что нельзя исключать победу грузинской команды, передает «Чемпионат».

«Думаю, испанцы рады, что им попалась Грузия. Но в футболе нельзя ничего исключать. Грузия уже сделала свою историю. Они получают удовольствие от игры», — сказал Мостовой.

В турнирной таблице группы F Португалия набрала 6 очков и заняла первое место. На второй строчке расположилась Турция, набрав также 6 баллов. Грузия заняла третье место, набрав 4 очка. Последнее место заняла Чехия, набрав 1 балл, и вылетела из турнира.

Встреча между Испанией и Грузией состоится 30 июня.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций-2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее формат Евро предложили изменить.

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