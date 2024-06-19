Определилась первая сборная, вышедшая в плей-офф Евро-2024

Национальная сборная Германии вышла в плей-офф домашнего чемпионата Европы.

19 июня Германия обыграла Венгрию со счетом 2:0. После двух матчей в группе A немцы набрали 6 очков. В стартовом матче турнира Германия обыграла Шотландию со счетом 5:1.

Встреча между Германией и Венгрией завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Джамал Мусиала и Илкай Гюндоган.

У Венгрии после двух матчей. 0 баллов. У Швейцарии 3 балла, у Шотландии — 0. Швейцария и Шотландия сыграют в очном поединке 19 июня. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

На прошлом чемпионате Европы Германия добралась до 1/8 финала, где уступила Англии.

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