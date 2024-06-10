Фигуристка Медведева назвала имена трех величайших спортсменов в истории

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в интервью «Большому спорту» заявила, что считает величайшими спортсменами в истории трех человек.

По ее мнению, подобного звания заслуживают футболисты Лев Яшин и Лионель Месси, а также баскетболист Майкл Джордан. Фигуристка отметила, что назвать кого-то одного лучшим спортсменом в истории затруднительно.

Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период».

Сейчас Медведева ведет свой YouTube-канал, где приглашает звездных гостей на интервью. Проект получил название «БеС Комментариев».

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