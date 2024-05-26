24-летняя фигуристка Медведева заявила, что ждала чемпионства «Динамо» 48 лет

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в ходе церемонии вручения премии «Герои РПЛ» заявила, что ждала чемпионства московского «Динамо» 48 лет.

Спортсменка выразила уверенность, что точно доживет до триумфа бело-голубых в чемпионате России.

«Мы ждали 48 лет. Мы еще подождем. Я уверена, что мы дождемся, а не наши внуки», — заявила 24-летняя Медведева.

Встреча 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром», прошедшая 25 мая, завершилась со счетом 1:0 в пользу «быков». У южан и «Динамо» равное количество очков — 56. По личным встречам «Краснодар» оказался выше, поскольку одержал две победы над соперником. Соответственно, краснодарская команда стала второй, «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы столичному клубу было достаточно сыграть вничью.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», который в заключительном туре обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Подопечные Сергея Семака всего на балл опередили своих преследователей.

Ранее стал известен игрок сезона в РПЛ.