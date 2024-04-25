ЦСКА упрекнули в безответственности перед матчем со «Спартаком»

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой считает, что «Спартак» выглядит предпочтительнее перед дерби с ЦСКА. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«ЦСКА безответственно подошел к дерби, потеряв половину основного состава. Надо же думать про все эти моменты. Поэтому сейчас «Спартак» выглядит предпочтительнее. Слишковичу важно максимально положительно себя зарекомендовать, чтобы рассчитывать и дальше продолжить работу в клубе. Думаю, с настроем у красно-белых никаких проблем не будет — они сейчас на кураже», — сказал Мостовой.

25 апреля ЦСКА примет «Спартак» в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА перед очной встречей, набрав 37 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. «Спартак» — пятый (38 очков). На четвертом месте располагается «Локомотив». У «железнодорожников» 41 очко.

В первом круге этого сезона ЦСКА и «Спартак» разошлись миром со счетом 2:2. Красно-белые спаслись в добавленное время.

Ранее игрока «Спартака» призвали успокоить перед дерби с ЦСКА.