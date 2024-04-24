Чемпионку мира Слуцкую обвинили в употреблении допинга

Бывшая российская фигуристка Кристина Обласова обвинила двукратную чемпионку мира Ирину Слуцкую в употреблении допинга, заявив, что в возрасте 21 или 22 лет она по непонятным причинам стала астматиком. Ее высказывание приводит «Чемпионат.com».

«Ей были разрешены дыхательные препараты. В нашем виде спорта действительно очень важно, чтобы тебе хватило дыхалки и сил на прыжки. Ну, схитрила — ок. Удалось, и ладно», — заявила Обласова.

Слуцкая выиграла два золота чемпионатов мира в 2002 и 2006 годах. Семь раз россиянка поднималась на верхнюю ступень пьедестала на чемпионатах Европы. В 2002 году она стала серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, уступив только Саре Хьюз из США. В 2006 году на Олимпиаде в Турине Слуцкая стала третьей.

В августе 2015 года в подмосковном городе Лыткарино открылась школа фигурного катания имени Ирины Слуцкой. В декабре 2023 года спортсменка рассказала о том, что в 43 года получила инвалидность.

Обласова — победительница первенства мира — 2001 среди юниоров.

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