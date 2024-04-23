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Фигурист Куница о детях: Косторная больше хочет девочку

Фигурист Куница о детях: я хочу мальчика, а Косторная хочет девочку

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигурист Георгий Куница, выступающий в спортивной паре с Аленой Косторной рассказал, что они задумались о детях, передает «Матч ТВ».

«Кого больше хотим — мальчика или девочку? Обсуждали, но не на ближайшую перспективу. Алена больше хочет девочку. А я буду не против малышки, но хочу мальчика», — сказал Куница.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной Елена Буянова объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры». На чемпионате России они заняли девятое место.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Куница признался, что им с Косторной на льду мешают личные отношения.

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