Валиева показала новый образ

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в социальных сетях новый видеоролик.

Спортсменка записала короткое видео, в котором успела сменить образ: сначала фигуристка надела на себя черный свитер, а после перехода предстала перед подписчиками в синем пиджаке и черных брюках, сидя в кресле.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок. Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России 2022 года, которое перешло Александре Трусовой.

Ранее российская фигуристка продемонстрировала фигуру в мини-платье.