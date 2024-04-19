Российская фигуристка продемонстрировала фигуру в мини-платье

Российская фигуристка Анастасия Скопцова в своих социальных сетях поделилась фотографией в зеркало в красном коротком платье.

23-летняя Скопцова вместе со своим партнером Кириллом Алешиным завершила спортивную карьеру. Пара выиграла юниорский чемпионат мира в сезоне-2017/18, а также становилась бронзовыми призерами чемпионата России и этапа Гран-при. В сезоне-2018/19 они дебютировали во взрослой серии Гран-при, а также стали серебряными призерами челленджера «Кубок Таллина».

В сентябре 2022 года фигуристка в фильме Sport24 рассказала, что во время спортивной карьеры была вынуждена пить слабительные таблетки. Скопцова поделилась, что принимала препараты на протяжении девяти месяцев, постепенно увеличивая дозу, так как старая переставала помогать. Она рассказала, что могла выпить за раз до 40 таблеток, что привело к поражению многих органов.

С начала 2024 года Скопцова стала соведущей в шоу «Это футбол, брат!» на YouTube-канале.

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