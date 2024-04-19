Костомаров рассказал, что с удовольствием хотел бы сделать, если бы у него были руки

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал о трудностях в жизни после ампутации частей рук. Его слова передает Sport24.

«И я до сих пор шокирован, как такое со мной произошло, не верю даже сейчас, что это случилось. Я закалялся, тренировался, всегда был в спорте, но теперь моя самоуверенность подкосилась, наступил на грабли, получил по голове.

Берегите свои ноги, руки, сейчас, оказавшись в этой ситуации, я понимаю, как ужасно без рук, ног. Не можешь поковырять в глазу, ухе или в носу, что бы я сейчас сделал с удовольствием, и ничего больше не надо», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед на коньках.

Своим примером фигурист вдохновил многих людей. После операций и протезирования он часто показывает свои тренировки в тренажерном зале и бассейне.

Ранее Костомаров показал кадры жуткого падения на тренировке.