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Встречу делегаций команд‑участниц Игр БРИКС провели в Казани

Более 30 стран приняли участие во встрече делегаций команд‑участниц Игр БРИКС

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В Казани начались встречи глав делегаций команд, которые примут участие в Играх стран БРИКС в июне 2024 года. Об этом сообщает «Реальное время».

В общей сложности в соревнованиях примут участие представители 35 стран, шесть из них — представители делегаций Афганистана, Бахрейна, Венесуэлы, Конго, ОАЭ и Республики Сербской — прилетели на встречу, остальные посетят ее в режиме онлайн.

«Подобные встречи перед Играми БРИКС проводятся впервые. Мы поднимаем эти Игры на уровень серьезных международных турниров. В течение трех дней мы будем рассказывать о сервисах, показывать объекты и отвечать на вопросы тех, кто приедет в Казань в качестве участников Игр БРИКС. Главы делегаций смогут получить всю необходимую информацию. Многие из них не были в Татарстане, а сейчас смогут увидеть все воочию», — сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

По его словам, в ходе соревнований будут разыгрываться награды в более чем 25 видах спорта, итоговую программу утвердят в мае.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 23 июня. До этого Владимир Леонов рассказал, что барс Бриксик стал талисманом Игр БРИКС. По его словам, церемонии закрытия по итогам состязаний не будет, так как в республике будет праздник Сабантуй. В связи с этим будет создан симбиоз из «национальных гуляний и большого спортивного события».

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что игры БРИКС в Казани будут яркими.

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