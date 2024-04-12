Чемпионка ОИ о Валиевой: ни один спортсмен не принимает более 50 добавок без злого умысла

Олимпийская чемпионка Меган Дюамель, говоря о деле Камилы Валиевой, рассказала о веществах, принимаемых фигуристами. Ее слова передает Reuters.

«За всю свою спортивную карьеру я ни разу не принимала антибиотики и подвергала сомнению любые витамины. Ни один спортсмен в подростковом возрасте не принимает более 50 добавок самостоятельно или без злого умысла. Для списков, которые предоставляли китайские и российские фигуристы, иногда требовалась лицевая и оборотная сторона листа», — сказала Дюамель.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее Леонова рассказала, почему дисквалифицировали Валиеву.