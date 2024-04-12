Иностранная биатлонистка заявила, что ей обидно за то, как к ней относились в России

Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала о впечатлениях от выступления на Спартакиаде в России. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Добавляют ли мотивации призовые? Когда выходишь на старт, то об этом не думаешь. Ты выходишь побеждать каждую гонку, даже если у тебя плохое самочувствие. Но, если честно, я сильно расстроилась в Златоусте, как к нам там относились. Было очень обидно. Это позитива не добавляло», — сказала Сола.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

В прошлом сезоне россияне участвовали только во внутреннем первенстве. Для усиления конкуренции были приглашены биатлонисты из Белоруссии.

В феврале в России прошла Спартакиада. Сола в составе сборной Белоруссии выиграла бронзу женской эстафеты.

Ранее экс-глава IBU получил три года тюрьмы за получение взяток от функционеров из России.