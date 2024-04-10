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Роднина о словах Загитовой о китайцах и русских: смешно на эту тему говорить

Роднина: смешно комментировать слова Загитовой о китайцах и русских

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что ей смешно комментировать слова фигуристки Алины Загитовой о том, что россияне и китайцы являются сородичами, передает «Матч ТВ».

«Я даже не знаю, как это комментировать и что она имела в виду. Возьмите историю и посмотрите. Прям смешно на эту тему говорить», — сказала Роднина.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Ранее Губерниев оценил реплику Загитовой про сородичей-китайцев.

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