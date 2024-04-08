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Зарема высмеяла «Динамо»

Зарема Салихова в шутку назвала голкипера «Динамо» Лещука лучшим в РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, констатировала завершение борьбы за чемпионский титул сезона-2023/24 для московского «Динамо». Ее слова приводит Metaratings.

«Который год «Динамо» не может ничего выиграть. Если Пивоваров лучший менеджер, то Игорь Лещук — лучший вратарь РПЛ», — заявила Салихова.

Встреча, которая прошла 7 апреля на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». На пятой минуте матча счет открыл Луис Чавес. Футболист «Динамо» реализовал пенальти. Во втором тайме Александр Соболев сделал дубль и принес победу красно-белым.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», имея в активе 44 очка. На втором месте идет «Краснодар», набрав 43 очка.

Ранее легенда «Зенита» вынес приговор московскому «Динамо».

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