Мостовой: об Абаскале нет смысла говорить

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что о тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале нет смысла говорить, передает «Евро-Футбол.Ру».

«По-моему, вообще не имеет смысла говорить об Абаскале. Вы его сделали самым популярным человеком в нашем футболе! Это уму не поддается. Человек даже в футбол никогда не играл в жизни», — сказал Мостовой.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 32 очками делит шестое место в турнирной таблице с казанским «Рубином». После возобновления чемпионата в марте этого года красно-белые не смогли одержать ни одной победы. Москвичи уступили воронежскому «Факелу» со счетом 0:2, а также сыграли вничью с «Зенитом» и «Уралом».

Ранее был назван лучший вариант тренера для «Спартака».