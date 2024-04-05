Названы главные проблемы «Спартака» перед дерби с «Динамо»

Бывший тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин назвал главные проблемы московского «Спартака» перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с бело-голубыми, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Возможно, все дело в функциональной готовности. А может в том, что Абаскаль не знает, какой у него основной состав. Шараханье из стороны в сторону никогда к хорошему не приводило», — сказал Петрушин.

С момента рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл нулевую ничью с «Зенитом», потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2 и снова сыграл вничью с «Уралом» — 0:0. После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Следующий матч в рамках РПЛ команда сыграет на выезде с московским «Динамо» 7 апреля. Команды выйдет на поле в 19.30 по московскому времени.

«Динамо» идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 38 очков.

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