Тренер Жулин: Олимпиадами не пахнет на много лет вперед

Тренер по фигурному катанию Алексей Жулин отреагировал на новость о том, что в России резко сократилось количество занимающихся фигурным катанием, передает ТАСС.

«Родители, которые отдают детей в спорт, видят, как развивается ситуация. Олимпиадами не пахнет на много лет вперед. Они больше концентрируются на других сферах деятельности», — сказал Жулин.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

29 марта президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что дискуссия по допуску атлетов из России на Олимпийские игры завершена, а российская и украинская стороны отказались от идеи бойкота Олимпиады.

Ранее продюсер Яна Рудковская заявила, что надо поддержать атлетов, которые едут на Игры.