Жена Костомарова рассказала, как дети пережили трагедию с их отцом

Бронзовая призерка Олимпийских игр — 2010, супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова Оксана Домнина в «Шоу Воли» рассказала, как дети восприняли отца после перенесенных им операций по ампутации конечностей.

«Конечно, с детьми была проведена огромная работа с психологической точки зрения. Тем не менее сейчас, особенно сын, ему восемь лет, он придумывает постоянно папе какие-то… Недавно вырезал из картона руку, пришел и говорит: надевай», — заявила Домнина.

Домнина и Костомаров воспитывают дочь Анастасию и сына Илью.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках.

Ранее Костомаров сравнил себя с тараканом.