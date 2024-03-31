Российская фигуристка Нугуманова ответила на вопрос о личной жизни

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в своем Telegram-канале рассказала, что сейчас у нее нет молодого человека.

«Как у тебя с личной жизнью? Есть молодой человек, который любит тебя?», — спросил один из подписчиков.

«Очень много людей спрашивают об этом. Друзья, у меня нет молодого человека», — ответила Нугуманова.

Нугуманова является призером этапов Гран-при среди юниоров, на чемпионате России — 2021 она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок, и стала запасной на чемпионат мира — 2021 в Стокгольме.

Весной 2022 года фигуристка утверждала, что ей пришлось покинуть группу тренера Евгения Рукавицына из-за травли в свой адрес. По словам фигуристки, тренер позволял себе критиковать ее за вес.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее фигуристка Евгения Медведева рассказала о своем заработке.