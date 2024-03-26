Костомаров рассказал, благодаря чему он выжил

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал об идее своего номера с женой Оксаной Домниной. Его слова передает Sport24.

«Наш танец о том, что благодаря сильным женщинам, моей сильной жене я выжил и имею сегодня возможность разговаривать и даже выходить на лед. В большей степени, он о любви и о том, какие слова мы говорили другу другу. Которые, скажем так, писал из больницы своей жене, а она общалась со мной», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках.

Ранее жена Костомарова заявила, что заново влюбилась.