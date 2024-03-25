Валиевой перестали выплачивать президентскую стипендию

Фигуристка Камила Валиева перестала получать президентскую стипендию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства спорта России.

«Валиева в связи с дисквалификацией исключена из списка кандидатов в сборную России по фигурному катанию. Выплата стипендии президента Российской Федерации ей прекращена», — говорится в заявлении пресс-службы министерства спорта России.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и командного турнира Олимпийских игр в Пекине (остальные фигуристы, которые выступали в «команднике» получили бронзовые награды), а также звания чемпионки России.

Ранее стало известно, как долго суд будет рассматривать апелляцию Валиевой.