Роднина высказалась о нападении МОК на Россию

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) не сможет помешать проведению Игр дружбы в России. Об этом она заявила РИА Новости.

«МОК и дальше будет нападать на нас. Им не нравятся Игры дружбы, если они сейчас во все страны и все национальные олимпийские комитеты шлют свои директивы, чтобы те отказались от участия в этих соревнованиях. Мы проведем Игры дружбы, и проведем на хорошем уровне. Если говорить об организации, то мы уже давно всем доказали: если мы за что-то беремся, то проводим на самом высоком уровне», — сказала Роднина.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Спортсмены сразятся в 33 видах спорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Ранее эксперт допустил, что МОК и дальше будет сегрегировать российских спортсменов.