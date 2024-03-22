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В ISU удивлены наличием в организме 15-летней Валиевой 60 веществ

Глава ISU Чжэ Ель: были удивлены, что у Валиевой было обнаружено почти 60 веществ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель высказался по поводу допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова передает Sports.

«Мы были удивлены, что у 15-летней Валиевой было обнаружено почти 60 веществ. Это уже вопрос не только чистого спорта, но и вопрос безопасности спортсменов.

ISU еще раз подчеркивает, что будет плотнее работать с национальными федерациями, чтобы повышать уровень образованности и приверженности принципам чистого спорта», — сказал функционер.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

В ее крови было обнаружено около 60 различных разрешенных медицинских препаратов и добавок.

Ранее в ISU сделали заявление по поводу допуска российских фигуристов.

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