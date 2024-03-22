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Тарасова заступилась за победившую на ЧМ 40-летнюю канадскую фигуристку

Тарасова о победе 40-летней канадки: лучшие люди должны и в 40 лет выигрывать

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу 40-летней канадки Динны Стеллато-Дудек. Ее слова передает РИА Новости.

«У нас 40-летние Белоусова и Протопопов выигрывали. Я против того, чтобы ставили возрастные ограничения. Лучшие люди должны и в 40 лет выигрывать. Какое вы имеете право судить их?» — сказала Тарасова.

21 марта Стеллато-Дудек в паре с Максимом Дешамом одержала победу в турнире спортивных пар. Они набрали по результатам двух программ 221,56 балла. Чуть более трех баллов им уступили представили Японии Рику Миура и Рюити Кихара. Тройку призеров замкнул Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин из Германии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее в ISU сделали заявление по поводу допуска российских фигуристов.

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