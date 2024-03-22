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В ISU сделали заявление по поводу допуска российских фигуристов

В ISU заявили о поддержке Украины и продолжении политики отстранения россиян

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РИА Новости

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель заявил, что в организации придерживаются прежней позиции касательно допуска россиян на турниры. Его слова передает Sports.

«Мы все надеемся, что скоро это все закончится мирным урегулированием. С самого начала позиция ISU была предельно четкой и открытой. Так же как и наша поддержка Украине и ее спортсменам.

Что касается участия российских спортсменов, ISU сделал заявление, которого мы продолжаем придерживаться. Мы продолжаем следить за ситуацией», — сказал глава ISU.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

В эти дни в Монреале проходит чемпионат мира без участия россиян.

Ранее российский фигурист посмеялся над высказываниями бельгийки Хендрикс о соотечественниках.

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