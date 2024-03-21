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«Нужно продать родину, чтобы участвовать в Олимпиаде»: Тарасова о допуске россиян

Тарасова считает, что российским спортсменам не нужно запрещать ехать на ОИ

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что не согласна с условиями, которые выдвигает Международный олимпийский комитет (МОК) в адрес российских спортсменов. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Я эти слова говорила еще давно. Нужно ехать. Но сейчас нам ставят нечеловеческие условия. Нужно продать родину, чтобы участвовать в Олимпиаде. С этим я не согласна. Решение должно остаться за спортсменами и их тренерами. Кто решил ехать — пусть едет. Главное — не запрещать», — сказала Тарасова.

В декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Окончательное решение об участии россиян в Олимпиаде еще не принято. Президент России Владимир Путин ранее поручил министерству спорта и ОКР разработать предложения по участию атлетов в Играх 2024 года.

Ранее в Министерстве спорта рассказали, когда примут решение об участии россиян в ОИ.

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