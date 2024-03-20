В сборной России ответили на вопрос о будущем Карпина: он очень устал

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин очень устал, передает «Чемпионат».

«Я чувствую, что он заинтересован в работе в сборной. Он очень устал. Но стоит ему отдохнуть день-два, и все стабилизируется. Карпин — фанатик футбола», — сказал Митрофанов.

Также он отметил, что продление контракта с Карпиным должно произойти в конце сезона.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

21 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против сборной Сербии на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00 по московскому времени. На эту игру были вызваны Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук и Арсен Захарян, выступающие в Европе, а также игроки из РПЛ.

25 марта россияне проведут еще одну игру — против Парагвая.

Ранее Дмитрий Булыкин предсказал развитие событий в матче России с Сербией.