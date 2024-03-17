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Тарасова рассказала, что бы сделала на месте президента Макрона

Тарасова: на месте Макрона я бы предложила россиянам участвовать в ОИ

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже. Ее слова передает Sport24.

«На месте Макрона я бы предложила, чтобы вся российская команда участвовала в Олимпийских играх, а потом уже что-то другое. Ему надо думать в другом направлении — как пригласить всех русских спортсменов.

Когда сильнейшие спортсмены, которые всегда украшали Олимпийские игры своим присутствие, отстранены — это ненормально. Редкий идиотизм», — сказала Тарасова.

Российские спортсмены потеряли возможность участвовать в международных турнирах весной 2022 года после начала специальной военной операции.

В МОК допустил россиян до Игр в нейтральном статусе. В организации сообщили, что атлеты для участия в Олимпиаде должны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Президент России Владимир Путин ранее поручил министерству спорта и ОКР разработать предложения по участию атлетов в Играх 2024 года.

Ранее Роднина одним словом назвала президента Франции Макрона.

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