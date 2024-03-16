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У госпитализированной с ЧР лыжницы подозревают перелом копчика

Лыжница Невьянцева сообщила, что у нее подозревают перелом копчика после падения

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Телеграм-канал «Виктория Невьянцева»

Спортсменка юниорской сборной России Виктория Невьянцева сообщила, что врачи по результатам обследования подозревают у нее перелом копчика. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Рентген в больнице в Октябрьском показал подозрение на перелом копчика. Жду транспортировку в больницу в другой населенный пункт, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз», — заявила спортсменка.

Лыжница упала во время спринта на чемпионате России.

Невьянцева была одной из тех спортсменок, кого госпитализировали после серьезного завала во время масс-старта на 10 км у девушек на Спартакиаде учащихся. Тогда гонка, которая проходила в Краснодарском крае, состоялась при плохих погодных условиях, что и привело к массовому завалу на одном из крутых спусков трассы.

Чемпионат России-2024 по лыжным гонкам пройдет с 16 по 24 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в деревне Кононовская Архангельской области.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее ФЛГР не нашла нарушений в работе судей после завала лыжниц на Спартакиаде.

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