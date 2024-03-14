В ОКР заявили, что россиян ради Олимпиады принудят осудить СВО

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о том, с чем предстоит столкнуться российским спортсменам ради допуска к Играм в Париже. Его слова передает РИА Новости.

«Спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, должны осуждать СВО, подписывать некие иные документы, которые, с точки зрения юристов правового управления ОКР, могут привести к негативным последствиям в виде нарушения российского законодательства», — сказал Поздняков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Президент России Владимир Путин ранее поручил министерству спорта и ОКР разработать предложения по участию атлетов в Играх 2024 года.

Ранее Поздняков заявил, что ОКР никогда не бойкотировал Олимпийские игры.