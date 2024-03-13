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Плющенко запросил 10 миллионов рублей за участие в «Русском вызове»

Плющенко заявил, что примет участие в «Русском вызове» за 10 миллионов рублей

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко признался, что уже обсуждал с организаторами «Русского вызова» свое участие в турнире. Об этом он заявил РИА Новости.

«Я смогу принять участие, уже озвучивал условия организаторам, когда только это все начиналось — 10 миллионов рублей. Что они ответили? Ищут деньги», — сказал Плющенко.

«Русский вызов» — открытый турнир по шоу-программам среди фигуристов, организуемый Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) и «Первым каналом». Первый турнир прошел в марте 2023 года. Тогда победителем стал Алексей Ягудин. В этом году он снова стал первым.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

В 2017 году Плющенко занялся тренерской деятельностью и открыл собственную академию.

Ранее Татьяна Тарасова оценила судейство Безрукова на «Русском вызове».

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