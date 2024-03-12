Бабушка лыжницы, пострадавшей в Сочи: пока о помощи от Федерации ничего неизвестно

Ирина, бабушка одной из лыжниц, пострадавших на Спартакиаде учащихся в Сочи во время гонки 8 марта в завале на спуске, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказала, что ее внучка вернулась домой в Подмосковье и по-прежнему испытывает болевые ощущения. У спортсменки сильный ушиб, а также во время завала ей проткнули колено лыжной палкой.

«Что-то новое не могу рассказать. Сама слежу за развитием событий по публикациям в соцсетях. Внучка ничего не рассказывает нового, говорит, что все нормально. Сегодня вернулась домой, но она живет в Подмосковье, а я в Тверской области. Пока еще не звонила сегодня. Здоровье более-менее, нога и плечо болят, но спринт она пробежала, хотя, конечно не на том уровне, как могла бы. Насчет какой-то помощи от Федерации пока ничего неизвестно, будем вечером созваниваться, спрошу, пока ничего не знаю», — рассказала Ирина.

8 марта на Спартакиаде учащихся в Сочи во время лыжной гонки девушек из-за сильной метели и высокой скорости на спуске случился завал, в котором пострадали несколько десятков спортсменок, получивших ушибы, раны и переломы. Сразу 15 лыжниц снялись с дистанции после того инцидента.

Ранее Губерниев согласился на предложение лыжницы сборной России.