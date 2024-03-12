Петр Ян показал, как опозорился на интервью

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян пошутил над своей ошибкой во время интервью Kairouz Bros после выступления на турнире UFC 299 в Майами.

Во время интервью Петр случайно сказал следующее на английском языке: «Мой сын сказал мне: «Братан, что за хрень?!» Менеджер Яна — Саят Абдрахманов — исправил оговорку бойца: «Твой сын назвал тебя «братаном?»

После этого Ян в своих социальных сетях написал следующее: «Мне надо прекратить давать интервью по-английски», поставив смеющийся смайл.

10 марта на турнире UFC 299 Ян победил китайского бойца Сонг Ядонга единогласным решением судей.

До этого боя Ян уступил в трех последних поединках. В марте 2023 года грузин Мераб Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273. В этом поединке он потерял титул промоушена в легчайшем весе.

В карьере ММА Ян провел 22 боя, 17 из которых выиграл.

Ранее побежденный Яном Ядонг заявил, что россиянин станет чемпионом UFC.